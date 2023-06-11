Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (11.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Добрые вести с фронта: наши воины освободили село Благодатное на юге Донбасса, это граница с Запорожской областью.
— Уровень воды в ставке-охладителе на оккупированной Запорожской АЭС стабилен. Ситуация там контролируемая, сообщает украинский Энергоатом.
— Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов приехала в Киев во главе с министром по изменению климата и окружающей среды Мариам Аль-Мхейри. Она встретилась с руководителем Офиса президента.
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