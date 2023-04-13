Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (13.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Сегодня утром россияне обстреляли Сумскую область. Под вражескую атаку попали села Белопольской и Новослободской общин.
- Среди ночи рашисты ударили ракетой по Славянску в Донецкой области. Попали в жилой квартал, разбили школу и три частных дома.
- На Лиманском направлении россияне бьют из всех калибров по селам Торское и Заречное Донецкой области.
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