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Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Сегодня утром россияне обстреляли Сумскую область. Под вражескую атаку попали села Белопольской и Новослободской общин.
  • Среди ночи рашисты ударили ракетой по Славянску в Донецкой области. Попали в жилой квартал, разбили школу и три частных дома.
  • На Лиманском направлении россияне бьют из всех калибров по селам Торское и Заречное Донецкой области.

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