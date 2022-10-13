Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (13.10.2022)

В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите:

— Сегодня ночью Николаев снова подвергся массированному обстрелу россиян. По городу прилетело восемь ракет С-300.

— На рассвете произошла атака дронами-камикадзе в Киевской области. Это подтвердил глава области Алексей Кулеба.

— Еще 19 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов оккупантов уже никогда не взлетят. Их уничтожили воздушные силы ВСУ за эти сутки.

— Более семи с половиной тысяч семей в Сумской области до сих пор без электроснабжения. Об этом сообщает глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.

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