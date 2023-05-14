Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Ночью российская армия нанесла ракетные удары по Харькову.
– С десяток снарядов из тяжелой артиллерии оккупанты выпустили по Покровской общине Никопольского района.
— В Ирпене демонтировали и перевезли на новую локацию граффити Бэнкси.
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