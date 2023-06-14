Новини Факти ICTV — випуск новин за 13:00 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Валерий Залужный провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Милли. Обсудили текущую ситуацию на передовой и потребности украинской армии.

— На Херсонщине постепенно отходит большая вода, но до сих пор подтоплено более 3 тысяч домов.

— 28 боевых столкновений за минувшие сутки. Враг продолжает штурмовать позиции наших воинов в Луганской и Доенцкой областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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