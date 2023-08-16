Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате утренних обстрелов Херсона ранены три человека, россияне попали в образовательное учреждение и территорию больницы.

— В Харьковской области враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой дом в селе Чернещина Изюмского района.

— Наши воины освободили поселок Урожайный.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.