Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате утренних обстрелов Херсона ранены три человека, россияне попали в образовательное учреждение и территорию больницы.
— В Харьковской области враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой дом в селе Чернещина Изюмского района.
— Наши воины освободили поселок Урожайный.
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