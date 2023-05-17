Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (17.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Киеве СБУ заблокировала онлайн-камеры, снимавшие работу ПВО во время последней массированной атаки. По данным следствия, эти видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

– Экспредседателю Верховного суда Князеву сообщили о подозрении по статье о взяточничестве в крупных размерах, заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

— Около часа ночи российская армия ударила по девятиэтажке в Херсоне. В доме уничтожены квартиры с 1 по 5 этаж, сообщили в ОВА. В результате попадания начался пожар, его уже потушили.

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