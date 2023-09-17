Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (17.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россия сосредоточила на Бахмутском направлении более 50 тысяч военных.

— Ночью враг атаковал Харьков четырьмя ракетами С-300, попавшими в складское помещение в Холодногорском районе, из-за чего произошел пожар.

– Сегодня в Украине отмечают День спасателя.

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