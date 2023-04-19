Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (19.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рашисты сбросили две авиабомбы на пограничный Волчанск Харьковской области. Повреждены частные дома и рынок в центре города.

— Оккупанты снова обстреливают Херсон и область. Один человек погиб, еще десять получили ранения. Россияне выпустили по области 350 снарядов из тяжелой артиллерии, кроме того, били ракетами и ударными беспилотниками типа Шахед и Ланцет.

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