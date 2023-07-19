Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью российские войска применили целых три типа крылатых ракет для ударов по украинским регионам.

— В результате ночного массового нападения шахидов в Херсоне пострадала 89-летняя женщина, сообщили в областном военном управлении.

— Вторую ночь подряд русские массированно атакуют Одессу беспилотниками и ракетами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.