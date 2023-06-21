Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (21.06.2023)

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— На Мелитопольском и Бердянском направлениях в течении суток Силы обороны имели частичный успех и закрепились на достигнутых рубежах, заявили в Минобороны.

— За сутки рашисты убили двух мирных жителей Донбасса, еще один человек ранен, сообщают в ОВА.

— У Украины впереди длительные тяжелые битвы, будут потери, но она способна добиться успеха. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх.

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