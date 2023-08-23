Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (23.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Комментируя скорость контрнаступления ВСУ, представитель Пентагона сказал, что судить об успехах посреди битвы — неуместно.
– Россияне обстреляли центр Херсона. В результате пострадали шесть человек.
– Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага.
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