Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня в Киеве. С ним встретился глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.
– Во временно оккупированный Мариуполь россияне стягивают живую силу.
— СБУ задержала одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре.
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