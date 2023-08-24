Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Сегодня украинские подразделения совершили высадку в Крыму.
– Накануне в Тверской области российская ПВО сбила самолет, на котором летел Пригожин.
– Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру. В результате ранены 10 человек.
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