Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня украинские подразделения совершили высадку в Крыму.

– Накануне в Тверской области российская ПВО сбила самолет, на котором летел Пригожин.

– Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру. В результате ранены 10 человек.

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