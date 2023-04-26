Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (26.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне снова обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Две работницы Купянского краеведческого музея погибли.
— Россияне утром обстреляли Херсон. Без пострадавших и разрушений.
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