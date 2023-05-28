Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (28.05.2023)

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— В течение ночи россияне дважды обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Разбиты шесть частных домов и два хозяйственных сооружения. Поврежден газопровод и линия электропередач.

— Всего этой ночью россияне запустили по Украине 54 дрона-камикадзе. Защитники украинского неба уничтожили 52 вражеские цели. По данным воздушных сил, это была самая массированная атака Шахедами с начала полномасштабного вторжения.

— За минувшие сутки российская армия убила еще одного мирного жителя Донецкой области. Три человека получили ранения. По данным областной военной администрации, из-за артиллерийского обстрела погиб гражданский в Константиновке, в городе повреждено почти два десятка частных домов и коммуникации.

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