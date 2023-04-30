Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (30.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- У украинских пограничников сегодня профессиональный праздник. В прошлом году 24 февраля именно они первыми встретили оккупантов на наших границах. И продолжают каждый день мужественно и самоотверженно охранять и защищать государственные рубежи.
- В России прогнозируют ускорение инфляции. Об этом предупредила глава тамошнего центробанка Эльвира Набиуллина. Более года в российской экономике продолжалось замедление инфляции, теперь этот процесс подходит к концу.
- В Одессе на базе госпитального отделения заработал инновационный центр реабилитации военных RECOVERY. Заведение, в котором 10 лет не обновляли оборудование, за счет благотворителей обустроили по последнему слову технологий.
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