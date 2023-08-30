Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью Россия запустила по Украине 44 воздушных целей, среди которых 16 ударных дронов и 28 крылатых ракет.

– Ночью взрывы слышали в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Московской и Калужской областях России.

– Во временно оккупированном Крыму БПЛА атаковали Севастопольскую бухту.

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