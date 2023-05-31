Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (31.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 8-летний мальчик получил ранения в результате очередной российской атаки по Днепропетровщине.

— Танкисты 28 бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, приложившихся к освобождению Херсона, ныне держат фронт под Бахмутом.

— Легион Свобода России набирает в свои подразделения тысячи людей и готовится атаковать Москву.

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