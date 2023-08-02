Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Накануне русские войска обстреляли одиннадцать областей. В результате — трое погибших и 16 раненых.

– Ночью и утром россияне обстреляли пять населенных пунктов Сумщины. Об этом сообщает областная военная администрация.

– Во время ночной атаки на Одесщине россияне разрушили дронами в Измаиле здание морвокзала и помещение Дунайского пароходства.

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