Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Неизвестные беспилотники атаковали ряд военных и энергообъектов в Брянской области. Ночью два БПЛА взорвались на территории военного аэродрома.
– Государственный заповедник вернул в свою собственность 16 корпусов Киево-Печерской лавры, бывших в пользовании УПЦ МП.
– Вражеский корректировщик, сливавший россиянам данные о базировании Сил обороны и социальных объектах инфраструктуры, разоблачен в Николаеве. По данным следствия, шпионом оказался студент местного вуза.
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