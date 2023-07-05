Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (05.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Защита АЭС, ситуация на фронте, дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов и ускорение ремонта техники западного образца. Все это обсудили на расширенной ставке Владимира Зеленского.
– Накануне президент Украины провел телефонные разговоры с Генсеком НАТО, премьером Швеции и с президентом Франции. Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО.
— Семь человек остаются в больницах после вчерашнего обстрела города Первомайского Харьковской области. Все в состоянии средней тяжести. Большинство – с осколочными ранениями.
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