Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Защита АЭС, ситуация на фронте, дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов и ускорение ремонта техники западного образца. Все это обсудили на расширенной ставке Владимира Зеленского.

– Накануне президент Украины провел телефонные разговоры с Генсеком НАТО, премьером Швеции и с президентом Франции. Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО.

— Семь человек остаются в больницах после вчерашнего обстрела города Первомайского Харьковской области. Все в состоянии средней тяжести. Большинство – с осколочными ранениями.

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