Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.08.2023
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Не имея существенных успехов на поле боя, россияне наносят авиационные удары по прифронтовым населенным пунктам.
– В Москве остановили аэропорты из-за атаки дронами.
– Во Львове в двух домах, повредивших месяц назад российские ракеты, уже завершили аварийно-демонтажные работы.
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