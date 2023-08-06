Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.08.2023

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Не имея существенных успехов на поле боя, россияне наносят авиационные удары по прифронтовым населенным пунктам.

– В Москве остановили аэропорты из-за атаки дронами.

– Во Львове в двух домах, повредивших месяц назад российские ракеты, уже завершили аварийно-демонтажные работы.

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