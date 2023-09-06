Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинский парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины.

– В Украину сегодня прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

– На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты разграбляют местные предприятия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.