Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинский парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины.
– В Украину сегодня прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
– На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты разграбляют местные предприятия.
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