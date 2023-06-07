Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище, об этом заявили в Укргидроэнерго. Из-за значительного разрушения Каховской ГЭС вода еще будет прибывать.

– Марганец и Покров сегодня без воды. Сам райцентр сейчас с водоснабжением. Местные жители призывают сделать запасы технической и питьевой воды, но просят не паниковать и не создавать искусственного ажиотажа.

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