Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Черном море сейчас три российских ракетоносителя “Калибр”, об этом сообщили Военно-морские силы в Telegram.
- За сутки российские войска нанесли 24 удара по Донбассу, об этом сообщает Нацполиция. Под обстрелами оказались 15 населенных пунктов.
- СБУ установила личности еще трех террористов, которые обустроили застенку на оккупированной территории Николаевщины. Среди палачей командир одного из полков “ДНР” и двое его подчиненных.
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