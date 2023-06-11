Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:30 (11.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— На правобережье Херсонской области подтоплены 32 населенных пункта, вода понемногу отступает, но эвакуационная операция продолжается.
– Россияне опрокидывают с Херсонщины свои наиболее боеспособные войска – это еще одно доказательство причастности России к теракту на Каховской ГЭС, заявила Анна Маляр заместитель министра обороны.
— Наши воины отразили все вражеские атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб.
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