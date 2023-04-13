Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (13.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Около полудня российские террористы нанесли 3 авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике Орехова в Запорожской области.
— Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов на Бахмутском направлении. Видео взрыва обнародовал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.
— Психологическая реабилитация для людей и животных. Черкасчан приглашают на прогулки с собаками из городского коммунального приюта.
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