Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Около полудня российские террористы нанесли 3 авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике Орехова в Запорожской области.

— Украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов на Бахмутском направлении. Видео взрыва обнародовал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.

— Психологическая реабилитация для людей и животных. Черкасчан приглашают на прогулки с собаками из городского коммунального приюта.

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