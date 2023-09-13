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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

– Болгария готова снять запрет на импорт агропродукции из Украины.

– В силах Обороны Юга рассказали детали ночной атаки по портовой инфраструктуре Одесщины.

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