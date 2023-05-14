Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Ночью российское войско обстреляло Харьков и пограничный поселок Золочев ракетами С-300.
– За вчера российская армия убила семерых мирных жителей Донбасса.
— Правоохранители настойчиво призывают родителей в прифронтовых населенных пунктах вывозить детей и спасаться самим, пока есть возможность уехать.
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