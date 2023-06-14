Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (14.06.2023)
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— Один человек погиб, еще три ранены за прошедшие сутки в результате обстрелов деоккупированной Херсонщины. Как сообщили в областной военной администрации, вчера российская армия обстреляла регион 57 раз.
– До полукилометра на Бахмутском, и до 350 метров на Запорожском направлении удалось продвинуться украинским войскам за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.
– На временно оккупированной территории Запорожской области замечено движение российских автоколонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом, похищенным у местных, об этом говорится в сводке Генштаба.
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