Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Около 11 часов утра враг начал накрывать огнем центр Херсона.

– Ночью россияне снова атаковали Одесщину. В этот раз дважды ударили беспилотниками по портовой и зерновой инфраструктуре в городе Рени.

— 19 пострадавших и почти 100 помещений повреждены в результате ракетной атаки на Львов, которую россияне совершили накануне.

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