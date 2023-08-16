Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Около 11 часов утра враг начал накрывать огнем центр Херсона.
– Ночью россияне снова атаковали Одесщину. В этот раз дважды ударили беспилотниками по портовой и зерновой инфраструктуре в городе Рени.
— 19 пострадавших и почти 100 помещений повреждены в результате ракетной атаки на Львов, которую россияне совершили накануне.
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