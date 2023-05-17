Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (17.05.2023)
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— Оккупанты увеличили количество атак на Черниговскую область. За последний месяц регион подвергся 35 обстрелам только из авиации.
— В Киеве в ближайшие дни проинспектируют все укрытия гражданской защиты, сообщили в военной администрации столицы.
— Ущерб, который Россия нанесла и в дальнейшем нанесет Украине, внесут в специальный Реестр. Совместную политическую декларацию Премьер-министр Денис Шмигаль подписал вместе со своими исландскими и нидерландскими коллегами Катрин Якобсдоттир и Марком Рютте.
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