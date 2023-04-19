Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (19.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Стало известно, что будет возобновлена регистрация и инспектирование судов, прибывающих под погрузку украинским зерном, в рамках зернового соглашения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

– Южная Корея впервые заявила о возможности предоставления Украине оружия. Об этом пишет издание Ройтерс.

— Позиция Бразилии относительно российской войны против Украины не соответствует тону нейтрального государства. Так спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на пресс-конференцию министра иностранных дел Бразилии Мауэры Виейры.

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