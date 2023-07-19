Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне за прошедшие сутки нанесли 80 авиационных ударов и еще более 70 раз били из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Украины, сообщает Генштаб.

— Соединенные Штаты и Европейский союз увеличат производство боеприпасов как на уровне отдельных стран, так и международных объединений.

— В Зеленодольске в Криворожском районе Днепропетровщины готовят образовательные учреждения к новому учебному году офлайн.

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