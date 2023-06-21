Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (21.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Великобритания поможет Украине со страхованием военных рисков для бизнеса, готового инвестировать в восстановление нашего государства. Об этом заявил премьер Великобритании Риши Сунак во время конференции по восстановлению Украины.

— Первая леди Елена Зеленская с плодотворным визитом посетила Израиль. Там она встретилась с первой леди страны Михаль Герцог и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

— Правоохранители разоблачили схему, где был привлечен руководитель департамента столичного водоканала. Чиновник в сговоре с подрядной компанией организовал подконтрольной фирме победу в тендере на закупку глубинных насосов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.