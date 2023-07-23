Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Во время ночной атаки России на Одессу погиб 49-летний мужчина. 22 человека, в том числе четверо детей, получили ранения.
— Россияне на рассвете ударили по городу Часов Яр на Донетчине.
— Из-за отказа сотрудничать – оккупанты усилили репрессии против украинского персонала Запорожской атомной электростанции.
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