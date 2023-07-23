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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Во время ночной атаки России на Одессу погиб 49-летний мужчина. 22 человека, в том числе четверо детей, получили ранения.

— Россияне на рассвете ударили по городу Часов Яр на Донетчине.

— Из-за отказа сотрудничать – оккупанты усилили репрессии против украинского персонала Запорожской атомной электростанции.

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