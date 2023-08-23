Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня утром в оккупированном Крыму уничтожили российский комплекс С-400.

— На Хмельнитчине в Деражнянской и Меджибижской общинах нуждаются в помощи люди, чьи дома уничтожили последние атаки россиян.

– После начала полномасштабной войны многие иностранцы начали изучать украинский язык.

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