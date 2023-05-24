Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Киев с не анонсированным визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
– Владимир Зеленский посетил накануне позиции вблизи Угледара и Марьинки.
— Во временно оккупированном Сватовском районе Луганщины оккупанты казнили украинского патриота.
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