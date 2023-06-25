Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)

Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”

Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”

Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ