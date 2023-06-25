Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Ночью оккупанты обстреляли пригород Запорожья;
— Нафтогаз Украины формирует прямые партнерства с университетами профильных специальностей;
— В столице в стенах арт-галереи Лавра открылась выставка работ известного украинского художника Олега Тистола.
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