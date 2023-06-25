Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ночью оккупанты обстреляли пригород Запорожья;

— Нафтогаз Украины формирует прямые партнерства с университетами профильных специальностей;

— В столице в стенах арт-галереи Лавра открылась выставка работ известного украинского художника Олега Тистола.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (25.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь