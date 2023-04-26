Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Запорожье снова громко. Ночью горожане слышали грохот беспилотников-камикадзе и взрывы. В центре города раздалось по меньшей мере пять взрывов.
– Российские террористы 12 раз открывали огонь по Сумщине и Черниговщине. Об этом сообщают в оперативном командовании “Пивдень”.
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