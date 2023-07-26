Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На фронте ситуация остается крайне тяжелой. Основные бои ведутся в Донецкой области и на границе Харьковской и Луганских областей.

– Воины черновицкого подразделения нацгвардии показали – как выглядит отражение вражеского штурма на Луганщине.

— Россия может обстрелять иностранные суда с зерном, используя флаг других стран.

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