Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На фронте ситуация остается крайне тяжелой. Основные бои ведутся в Донецкой области и на границе Харьковской и Луганских областей.
– Воины черновицкого подразделения нацгвардии показали – как выглядит отражение вражеского штурма на Луганщине.
— Россия может обстрелять иностранные суда с зерном, используя флаг других стран.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.