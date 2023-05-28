Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (28.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 77 обстрелов, четверо раненых – минувшие сутки в Запорожской области были непростыми. Пострадал 21 населенный пункт, зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов.

— В Турции начался второй тур президентских выборов. Лидер Реджеп Эрдоган пытается продлить свое 20-летнее пребывание у власти еще на пять лет.

— Война между друзьями Кремля! Афганский Талибан практически объявил войну Ирану. Талибы атаковали иранский пограничный пункт, а их предводители записали обращение.

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