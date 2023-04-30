Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Наши бойцы на передовой уже искусно используют технику, предоставленную странами-партнерами. К примеру, польская самоходная артиллерийская установка Krab стала настоящим ужасом для оккупантов.
- Жителям Херсона до сих пор часто не хватает продуктов, товаров гигиены говорят волонтеры. С момента деоккупации прошло почти пол года, хотя в городе работают магазины и аптеки, многим просто не за что все это купить.
- Николаев восстанавливается от последствий вражеского обстрела, произошедшего в ночь на 27 апреля. Тогда под завалами погиб мужчина, более сорока человек были ранены.
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