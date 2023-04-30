Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.04.2023)

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В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье

Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины

Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”

Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ