Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За эту ночь и утро в Сумской области зафиксировали 45 взрывов.

— ВСУ имеют успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое Запорожской области.

– Ночью россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе.

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