Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— За эту ночь и утро в Сумской области зафиксировали 45 взрывов.
— ВСУ имеют успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое Запорожской области.
– Ночью россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе.
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