Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (31.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Почти 60 танков Leopard 2 уже в Украине, – об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской атомной электростанции состоялось в Нью-Йорке с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

— Летом Украина снова будет иметь дефицит электроэнергии из-за ремонтов оборудования, но в Укрэнерго заверили, что это не значит, что придется вводить графики отключений света.

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