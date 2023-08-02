Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 23 вражеских ударных беспилотника сбили ночью наши защитники.

— За прошедшие сутки в Донецкой области враг бил по 13-ти населенным пунктам, под прицелом были Авдеевка, Угледар, Курахово, Торецк и Часов Яр.

— В Донецкой области украинские военные заставили оккупантов отойти с позиций к югу от Андреевки.

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