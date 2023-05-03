Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Херсоне на три дня вводят режим коменданского часа. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Прокудин. Ограничение на передвижение и пребывание на улицах города продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

– Переговоры по зерновому соглашению между Украиной, Турцией и Россией состоятся не сегодня, как было запланировано, а в эту пятницу.

– Еврокомиссия сегодня обнародует план по увеличению производства боеприпасов до миллиона в год. На это хотят выделить миллиард евро.

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