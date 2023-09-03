Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе.
– Силы обороны призвали жителей временно оккупированных территорий игнорировать выборы, которые устраивают оккупационные власти.
— Этой ночью оккупанты в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре Одесщины.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.