Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе.

– Силы обороны призвали жителей временно оккупированных территорий игнорировать выборы, которые устраивают оккупационные власти.

— Этой ночью оккупанты в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре Одесщины.

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