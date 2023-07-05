Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море уже до 10 единиц.

– В больницах Харьковщины спасают семерых людей, пострадавших от ракетного удара в Первомайском.

– Из-за информации о возможных вражеских провокациях на ЗАЭС, Черкащина отработала алгоритм действий. К 2-дневным учениям присоединились не только спасатели и спецслужбы, которые должны быть готовы 24/7, но и руководители общин, представители местного самоуправления всех районов.

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